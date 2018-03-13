В ЕС подготовили документ с оценкой выполнения Украиной требований Евросоюза и МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Часть стран ЕС и близких союзников Украины подготовили неофициальный документ перед заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД 19 марта, в котором говорится, что правительство страны не в полной мере придерживается критериев ЕС и МВФ. Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, передает УНН.
"13 стран-членов ЕС и близких союзников Украины создали неофициальный документ перед обсуждением Советом ЕС на уровне глав МИД 19 марта, в котором говорится, что "правительство не в полной мере выполняет критерии ЕС и МВФ. Активисты гражданского общества и эксперты предупреждают об опасности отката", - написал он.
Напомним, Совет ЕС на следующем заседании сосредоточит внимание на ситуации в Украине.