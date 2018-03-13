У ЄС підготували документ з оцінкою виконання Україною вимог Євросоюзу і МВФ

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Частина країн ЄС і близьких союзників України підготували неофіційний документ перед засіданням Ради ЄС на рівні голів МЗС 19 березня, в якому йдеться, що уряд країни неповністю дотримується критеріїв ЄС і МВФ. Про це повідомив в Twitter кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк, передає УНН.

"13 країн-членів ЄС і близьких союзників України створили неофіційний документ перед обговоренням Радою ЄС на рівні голів МЗС 19 березня, в якому говориться, що "уряд не в повній мірі виконує критерії ЄС і МВФ. Активісти громадянського суспільства і експерти попереджають про небезпеку відкату", - написав він.

Нагадаємо, Рада ЄС на наступному засіданні зосередить увагу на ситуації в Україні.

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