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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ЕС назвали три условия для получения Украиной 50 млн евро

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. ЕС предлагает предоставить Украине 50 млн евро в этом году для улучшения роста экономики и увеличения инвестиций, однако это произойдет, только если Украина выполнит три основных требования блока. Соответствующую статью еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана обнародовало представительство ЕС в Украине, передает УНН.

В ЕС назвали три условия для получения Украиной 50 млн евро

Хотя экономический рост в Украине возобновилось после глубочайшего кризиса 2015 года, пишет Хан, он установился на уровне 2-3% - слишком мало, чтобы удовлетворить ожидания украинских граждан.

Рост реального сектора экономики, по мнению еврокомиссара, должен быть постоянной задачей как для правительства, так и для международных партнеров. Для того, чтобы темпы роста были выше, инвестирование в реальный сектор экономики должен значительно превышать тот, который есть сейчас.

"Финансовые инвестиции украинского государства и его международных партнеров в развитие частного сектора, в инфраструктуру, в государственные услуги, необходимо, чтобы "добавить масла в механизм" работы фрагментированных финансовых рынков Украины и обеспечить доверие, необходимое для частных инвесторов, внутренних и иностранных, которое позволит им поверить в украинскую экономику", - говорится в статье.

Хан условно назвал это "Договором о реформах ради инвестиций".

"Наше предложение заключается в том, что в контексте нового внешнего инвестиционного плана ЕС специально для Украины в этом году может быть выделено 1,6 млрд грн (50 млн евро), в частности, для кредитования банковскими учреждениями, и, наконец, инвестиций в реальную экономику", - пишет Хан.

Для Украины эта сумма может показаться небольшой, пишет Хан, однако, если использовать эти деньги с умом, это позволит привлечь до 16 млрд гривен (500 млн евро) частных инвестиций.

И, хотя эта часть финансирования ЕС предполагается в виде гранта, от Украины ожидают конкретных действий, необходимых для обеспечения доверия инвесторов.

"Предоставление этих 1,6 млрд грн (50 млн евро) на этот год произойдет лишь в том случае, если Украина примет следующие меры, прежде чем Верховная Рада начнет летние парламентские каникулы", - отметил еврокомиссар.

Первый шаг касается регулирования в сфере энергетики.

"Для того, чтобы энергетический рынок функционировал должным образом и минимизировал возможности коррупции, должен существовать независимый регулятор. Мы уделяем особое значение тому, чтобы новые члены регулятора в сфере энергетики собрались и выполняли свои функции в полном объеме в соответствии с законом, принятым Радой и утвержденным Президентом почти 18 месяцев назад", - отметил Хан.

Второй шаг касается бизнес-омбудсмена.

"Нынешний омбудсмен уже работает над созданием лучшей бизнес-среды. Однако работает он только на временной основе. Мы верим, что окончательное утверждение автономии и независимости бизнес-омбудсмена, как и было предложено законопроектом, который находится на рассмотрении ВР, пошлет бизнесу необходимый сигнал", - подчеркнул он.

Третий шаг касается существующего требования по электронному декларированию состояния антикоррупционными активистами.

"Декларирование об активах осуществляется должностными лицами, чтобы исключить злоупотребления на государственных должностях, а не частными лицами, занимающимися разоблачением коррупции", - говорится в статье Хана.

"При условии выполнения обеими сторонами этих обязательств в рамках "Договора о реформах ради инвестиций", мы сможем достичь амбициозной цели относительно сильной Украины и двигаться вперед вместе", - добавил еврокомиссар.

Как сообщал УНН, Европарламент рассматривает предложение Европейской комиссии о выделении дополнительно до 1 миллиарда евро в форме кредитов как части макрофинансовой помощи Украине.

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