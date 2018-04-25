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У ЄС назвали три умови для отримання Україною 50 млн євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. ЄС пропонує надати Україні 50 млн євро цього року для покращення зростання економіки і збільшення інвестицій, проте це відбудеться, лише якщо Україна виконає три основні вимоги блоку. Відповідну статтю єврокомісара з питань розширення і політики добросусідства Йоханнеса Хана оприлюднило представництво ЄС в Україні, передає УНН.

У ЄС назвали три умови для отримання Україною 50 млн євро

Хоча економічне зростання в Україні відновилося після найглибшої кризи 2015 року, пише Хан, воно встановилося на рівні 2-3% - надто мало, щоб задовольнити очікування українських громадян.

Зростання реального сектора економіки, на думку єврокомісара, має бути постійним завданням як для уряду, так і для міжнародних партнерів. Для того, щоб темпи зростання були вищими, інвестування в реальний сектор економіки має значно перевищувати той, який є зараз.

"Фінансові інвестиції української держави та її міжнародних партнерів у розвиток приватного сектора, в інфраструктуру, в державні послуги, необхідне, щоб "додати мастила у механізм" роботи фрагментованих фінансових ринків України, та забезпечити довіру, необхідну для приватних інвесторів, внутрішніх та іноземних, яка дозволить їм повірити в українську економіку", - йдеться в статті.

Хан умовно назвав це "Договором щодо реформ заради інвестицій".

"Наша пропозиція полягає в тому, що в контексті нового зовнішнього інвестиційного плану ЄС спеціально для України цього року може бути виділено 1,6 млрд грн (50 млн євро), зокрема, для кредитування банківськими установами, і, зрештою, інвестицій в реальну економіку", - пише Хан.

Для України ця сума може здатись невеликою, пише Хан, однак, якщо використовувати ці гроші з розумом, це дозволить залучити до 16 мільярдів гривень (500 млн євро) приватних інвестицій.

І, хоча ця частина фінансування ЄС передбачається у вигляді гранту, від України очікують конкретних дій, необхідних для забезпечення довіри інвесторів.

"Надання цих 1,6 млрд грн (50 млн євро) на цей рік відбудеться лише в тому випадку, якщо Україна вживатиме наступних заходів, перш ніж Верховна Рада розпочне літні парламентські канікули", - зазначив єврокомісар.

Перший крок стосується регулювання у сфері енергетики.

"Для того, щоб енергетичний ринок функціонував належним чином та мінімізував можливості корупції, має існувати незалежний регулятор. Ми приділяємо особливе значення тому, щоб нові члени регулятора у сфері енергетики мали право зібратися та виконувати свої функції у повному обсязі відповідно до закону, прийнятого Радою та затвердженого Президентом майже 18 місяців тому", - зазначив Хан.

Другий крок стосується бізнес-омбудсмена.

"Нинішній омбудсмен вже працює над створенням кращого бізнес-середовища. Проте працює він лише на тимчасовій основі. Ми віримо, що остаточне затвердження автономії та незалежності бізнес-омбудсмена, як і було запропоновано законопроектом, що перебуває на розгляді ВР, надішле бізнесу необхідний сигнал", - підкреслив він.

Третій крок стосується існуючої вимоги щодо е-декларування статків антикорупційними активістами.

"Декларування про активи здійснюються посадовими особами, щоб виключити зловживання на державних посадах, а не приватними особами, які займаються викриттям корупції" - йдеться у статті Хана.

"За умови виконання обома сторонами цих зобов’язань у межах "Договору щодо реформ заради інвестицій", ми зможемо досягти амбітної цілі щодо сильнішої України та рухатимемося вперед разом", - додав єврокомісар.

Як повідомляв УНН, Європарламент розглядає пропозицію Європейської комісії щодо виділення додатково до 1 мільярда євро у формі кредитів як частини макрофінансової допомоги Україні.

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