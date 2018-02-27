В ЕС назвали приоритетные реформы для Украины в энергетической сфере
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Украины и ЕС есть шесть приоритетных направлений работы по реформированию энергетической сферы. Среди них создание независимого енергорегулятора, реформа газового сектора и добывающей отрасли, создание рынков газа и электроэнергии, а также энергоэффективность. Об этом заявил на открытии девятого ежегодного "Украинского энергетического форума" глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент УНН.
Как отметил он, приоритетными направления сотрудничества ЕС и Украины в реформировании энергетической сферы есть шесть аспектов:
1) Независимый енергорегулятор.
"В ЕС довольны принятием закона о енергорегуляторе, но разочарованы тем, что за 18 месяцев украинская власть так и не назначила членов правления этого органа. Надеемся, что этот вопрос будет решен за несколько месяцев", - подчеркнул Хьюг Мингарелли.
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2) Газовый сектор.
"Украина - это важна транзитная страна после 2019 года, когда истекает соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом". Но для этого надо совершить анбандлинг "Нафтогаза", - добавил он.
3) Реформа газового рынка. Новая система увеличит конкуренцию на рынке, что позволит сохранить цены под контролем.
4) Реформа рынка электроэнергии.
"Это сложная задача не только для регулятора. Нам надо принять около 200 технических регламентов", - уточнил Хью Мингарелли.
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5) Сектор добычи - увеличение прозрачности добывающей отрасли.
"ЕС выделил 1,5 млн евро на разработку нового кодекса о недрах", - сказал глава Представительства ЕС в Украине.
6) Энергоэффективность. Благодаря мерам по энергоэффективности можно сэкономить 40% энергии.