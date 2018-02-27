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У ЄС назвали пріоритетні реформи для України у енергетичній сфері

У ЄС назвали пріоритетні реформи для України у енергетичній сфері

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Україна та ЄС мають шість пріоритетних напрямків роботи з реформування енергетичної сфери. Серед них створення незалежного енергорегулятора, реформа газового сектору та видобувної галузі, створення ринків газу та електроенергії, а також енергоефективність. Про це заявив на відкритті дев'ятого щорічного "Українського енергетичного форуму" голова Представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі, передає кореспондент УНН.

Як зазначив він, пріоритетними напрямки співпраці ЄС та України у реформуванні енергетичної сфери є шість аспектів:

1) Незалежний енергорегулятор.

"У ЄС задоволені прийняттям закону про енергорегулятор, але розчаровані тим, що за 18 місяців українська влада так і не призначила членів правління цього органу. Сподіваємось, що це питання буде вирішено за кілька місяців", - підкреслив Хьюг Мінгареллі.

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2) Газовий сектор.

"Україна важлива транзитна країна після 2019 року, коли спливає угода між "Газпромом і "Нафтогазом". Але для цього треба звершити анбандлінг "Нафтогазу", - додав він.

3) Реформа газового ринку. Нова система збільшить конкуренцію на ринку, що дозволить зберегти ціни під контролем.

4) Реформа ринку електроенергії.

"Це складне завдання не лише для регулятора. Нам треба прийняти близько 200 технічних регламентів", - уточнив Хью Мінгареллі.

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5) Сектор видобування – збільшення прозорості видобувної галузі.

"ЄС виділив 1,5 млн євро на розробку нового кодексу про надра", - сказав голова Представництва ЄС в Україні.

6) Енергоефективність. Завдяки заходам з енергоефективності можна зекономити 40% енергії.

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