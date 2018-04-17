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В ЕС назвали дестабилизацию Украины главным проявлением вызывающего поведения РФ

Киев • УНН

 • 9339 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Дестабилизацию Украины в Европейском Союзе главным проявлением вызывающего поведения РФ. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает УНН.

В ЕС назвали дестабилизацию Украины главным проявлением вызывающего поведения РФ

"Что касается России, позвольте мне сказать, что мы разделяем с министрами иностранных дел общую оценку относительно вызовов в отношениях ЕС с Россией. Мы видели меняющуюся картину дерзкого российского поведения во многих различных сферах. Центральной из этих проблем, конечно, является ситуация в Украине, с нелегальной аннексией Крымского полуострова и дестабилизацией Восточной Украины, которая продолжается и по сей день", - отметила она.

По словам Могерини, в ЕС обеспокоены и другими эпизодами дерзкого российского поведения, включая действия в Сирии, кампании по дезинформации, российские кибер-угрозы и, в частности, снижение прав человека и верховенства права в самой России.

Как сообщал УНН, в ЕС не исключили продления санкций в отношении РФ в год.

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