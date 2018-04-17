У ЄС назвали дестабілізацію України головним проявом зухвалої поведінки РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Дестабілізацію України в Європейському Союзі головним проявом зухвалої поведінки РФ. Про це сьогодні на прес-конференції заявила Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, передає УНН.
“Щодо Росії, дозвольте мені сказати, що ми поділяємо з міністрами закордонних справ загальну оцінку щодо викликів у відносинах ЄС з Росією. Ми бачили мінливу картину зухвалої російської поведінки у багатьох різних сферах. Центральною з цих проблем, звичайно, є ситуація в Україні, з нелегальною анексією Кримського півострова та дестабілізацією Східної України, яка продовжується і донині”, — наголосила вона.
За словами Могеріні, у ЄС стурбовані й іншими епізодами зухвалої російської поведінки, включаючи дії в Сирії, кампанії з дезінформації, російські кібер-загрози і, зокрема, зниження прав людини та верховенства права в самій Росії.
Як повідомляв УНН, у ЄС не виключили продовження санкцій щодо РФ на рік.