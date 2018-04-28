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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ЕС готовы поддержать новые инфраструктурные решения в Украине

Киев • УНН

 • 11658 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Европейском Союзе готовы поддержать разработку и тестирование новых инфраструктурных решений в Украине. Об этом заявил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян по итогам Дней Трансъевропейской транспортной сети 2018, передает УНН.

В ЕС готовы поддержать новые инфраструктурные решения в Украине

По его словам, были проведены результативные переговоры с еврокомиссаром Гюнтером Отингером и Виолеттой Бульц.

"Персональное обращение к нам от еврокомиссара транспорта госпожи Бульц: "У Вас нет времени на старые технологии, не покупайтесь на дешевые предложения, создавайте вместе с нами и берите только самое современное", - сообщил Омелян.

"Приятная новость от наших европейских друзей: они готовы поддержать разработку и тестирование новых инфраструктурных решений в Украине. Hyperloopаем сю скалу!" - добавил он.

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Также министр сообщил, что состоялось совместное заседание министров транспорта стран-членов Восточного партнерства, во время которого принята декларация по дорожной безопасности.

Кроме того, по его словам, впервые проведено украинского-румынские консультации с участием представителей Еврокомиссии, где обсуждались включения украинских водных путей в TEN-T и переведены в трехсторонний - Киев-Брюссель-Бухарест - формат рассмотрение проблематики дунайских каналов.

"Совместно с международными финансовыми институтами и Еврокомиссией обсудили подготовку Инвестиционного плана действий для Украины", - отметил Омелян.

Как сообщал УНН, по словам Омеляна, координационный совет по строительству Hyperloop в Украине соберется в Днепре.

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