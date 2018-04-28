У ЄС готові підтримати нові інфраструктурні рішення в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Європейському Союзі готові підтримати розробку і тестування нових інфраструктурних рішень в Україні. Про це заявив у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян за підсумками Днів Транс'європейської транспортної мережі 2018, передає УНН.
З його слів, було проведено результативні переговори з єврокомісарами Гюнтером Отінгером і Віолеттою Бульц.
"Персональне звернення до нас від єврокомісара транспорту пані Бульц: "У Вас немає часу на старі технології, не купуйтеся на дешеві пропозиції, створюйте разом із нами і беріть тільки найсучасніше", - повідомив Омелян.
"Приємна новина від наших європейських друзів: вони готові підтримати розробку і тестування нових інфраструктурних рішень в Україні. Hyperloopаємо сю скалу!" - додав він.
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Також міністр повідомив, що відбулося спільне засідання міністрів транспорту країн-членів Східного партнерства, під час якого схвалено декларацію щодо дорожньої безпеки.
Крім того, з його слів, вперше проведено українсько-румунські консультації за участю представників Єврокомісії, де обговорено включення українських водних шляхів до TEN-T та переведено у тристоронній Київ-Брюссель-Бухарест формат розгляд проблематики дунайських каналів.
"Спільно з міжнародними фінансовими інституціями та Єврокомісією обговорили підготовку Інвестиційного плану дій для України", - зазначив Омелян.
Як повідомляв УНН, зі слів Омеляна, координаційна рада з будівництва Hyperloop в Україні збереться у Дніпрі.