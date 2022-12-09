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В ЕС анонсировали новые санкции против Ирана за поставку дронов рф: ожидаются в понедельник

В ЕС анонсировали новые санкции против Ирана за поставку дронов рф: ожидаются в понедельник

Киев • УНН

 • 1531862 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Европейский Союз намерен согласовать новые санкции в отношении Ирана в связи с нарушениями прав человека при разгоне демонстрантов в стране и поставками беспилотников россии, заявила в четверг официальный представитель МИД Франции. Ирландия ожидает новых санкций ЕС против Ирана в понедельник. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Выступая перед журналистами, представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр сказала, что министры иностранных дел стра ЕС обсудят новые санкции в отношении физических и юридических лиц, причастных к репрессиям, а также организаций, экспортирующих дроны в россию.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени сообщил в четверг, что ЕС, вероятно, расширит санкции против Ирана на заседании своего Совета по иностранным делам в понедельник, 12 декабря.

"Я думаю, мы увидим, как ЕС предпримет решительные и единые действия, распространив санкции на большее количество людей и организаций", - сказал Ковени после переговоров с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Два дипломатических источника также сообщили, что новые санкции должны быть одобрены и приняты в понедельник, 12 декабря. Один из источников сообщил, что 21 физическое лицо и одно юридическое лицо будут подвергнуты санкциям за нарушения прав человека, в то время как из-за беспилотников поступило 10 предложений. По словам дипломата, некоторые страны также выразили обеспокоенность по поводу возможной передачи баллистических ракет из Ирана в россию.

Тем временем, согласно просочившимся документам, на которые ссылается The Guardian, ЕС планирует ужесточить санкции в отношении российского военно-промышленного комплекса, прокремлевских СМИ и российских националистических группировок, воюющих в Украине. В общей сложности под санкции попадают восемь человек, в том числе российские чиновники, предположительно причастные к незаконному перемещению и усыновлению украинских детей в россии, а также лидеры правых националистических группировок, пишет издание.

Также ожидается, по данным Reuters, что на заседании глав МИД стран ЕС в понедельник примут решение о пополнении фонда EPF, который использовался для военной поддержки Украины, еще на 2 миллиарда евро (2,10 миллиарда долларов).

Дополнение

США собираются ввести новые санкции против рф за использование иранских дронов в Украине.

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