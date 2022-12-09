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США собираются ввести новые санкции против рф за использование иранских дронов в Украине - WSJ

США собираются ввести новые санкции против рф за использование иранских дронов в Украине - WSJ

Киев • УНН

 • 1556228 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. США собираются в пятницу ввести новые санкции против рф за использование иранских беспилотников в Украине и нарушение прав человека, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

"США собираются ввести новые санкции против россии и Китая в пятницу, что включают в себя действия, направленные против развертывания россией иранских беспилотников в Украине, предполагаемого нарушения прав человека обеими странами и поддержки Пекином предполагаемого незаконного рыболовства в Тихом океане", - пишет издание со ссылкой на источники.

Основная часть ожидаемых санкций будет введена в соответствии с законом Магнитского. Так, в число подпадающих под санкции входят чиновники, предположительно ответственные за российские фильтрационные лагеря для украинцев.

По словам официальных лиц, помимо санкций по закону Магнитского, администрация США также планирует нанести удар по нескольким предприятиям российской оборонной промышленности, связанным с передачей иранских военных беспилотников, которые москва использовала для нанесения смертоносных ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Кроме того, США подготовили санкции против центральной избирательной комиссии россии, которую западные официальные лица широко осуждают как фальсифицирующую и обеспечивающую президенту владимиру путину контроль над страной почти четверть века.

Санкции, как ожидается, заморозят любые активы подпадающих под санкции лиц в пределах юрисдикции США, запретят их поездки в США и деловые отношения с ними. Для правительственных чиновников и бизнеса санкции могут усложнить поездки за границу и финансирование. Ограничивая доступ компаний к крупнейшим мировым рынкам, санкции могут нарушить их деятельность, а в некоторых случаях привести к их ликвидации, пишет издание.

Дополнение

Иран впервые признал, что поставлял россии дроны, в начале ноября. россия использовала беспилотники для атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

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