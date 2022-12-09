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США збираються ввести нові санкції проти рф за використання іранських дронів в Україні - WSJ

США збираються ввести нові санкції проти рф за використання іранських дронів в Україні - WSJ

Київ • УНН

 • 1556233 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. США збираються в п'ятницю ввести нові санкції проти росії за використання іранських безпілотників в Україні та порушення прав людини, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

"США збираються запровадити нові санкції проти росії та Китаю в п'ятницю, що включають дії, спрямовані проти розгортання росією іранських безпілотників в Україні, передбачуваного порушення прав людини обома країнами та підтримки Пекіном передбачуваного незаконного рибальства в Тихому океані", - пише видання із посиланням на джерела.

Основна частина очікуваних санкцій буде введена відповідно до закону Магнітського. Так, до переліку тих, хто підпадає під санкції, входять чиновники, імовірно відповідальні за російські фільтраційні табори для українців.

За словами офіційних осіб, окрім санкцій згідно із законом Магнітського, адміністрація США також планує завдати удару по кількох підприємствах російської оборонної промисловості, пов'язаних з передачею іранських військових безпілотників, які москва використала для завдання смертоносних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Окрім того, США підготували санкції проти центральної виборчої комісії росії, яку західні офіційні особи широко засуджують як фальсифікуючу і таку, що забезпечує президенту володимиру путіну контроль над країною майже чверть століття.

Санкції, як очікується, заморозять будь-які активи осіб, що підпадають під обмеження, у межах юрисдикції США, заборонять їх поїздки до США та ділові відносини з ними. Для урядовців та бізнесу санкції можуть ускладнити поїздки за кордон та фінансування. Обмежуючи доступ компаній до найбільших світових ринків, санкції можуть порушити їхню діяльність, а в деяких випадках призвести до їхньої ліквідації, пише видання.

Доповнення

Іран вперше визнав, що постачав росії дрони, на початку листопада. росія використовувала безпілотники для атак на українську енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Українські Національні Новини

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