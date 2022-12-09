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У ЄС анонсували нові санкції проти Ірану за постачання дронів рф: очікуються в понеділок

У ЄС анонсували нові санкції проти Ірану за постачання дронів рф: очікуються в понеділок

Київ • УНН

 • 1531867 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Європейський Союз має намір узгодити нові санкції щодо Ірану у зв'язку з порушеннями прав людини під час розгону демонстрантів у країні та постачанням безпілотників росії, заявила у четвер офіційний представник МЗС Франції. Ірландія очікує на нові санкції ЄС проти Ірану в понеділок. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Виступаючи перед журналістами, представник МЗС Франції Анн-Клер Лежандр сказала, що міністри закордонних справ ЄС обговорять нові санкції щодо фізичних та юридичних осіб, причетних до репресій, а також організацій, що експортують дрони до росії.

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені повідомив у четвер, що ЄС, ймовірно, розширить санкції проти Ірану на засіданні своєї Ради із закордонних справ у понеділок, 12 грудня.

"Я думаю, ми побачимо, як ЄС вживе рішучих дій, у єдності, поширивши санкції на більшу кількість людей та організацій", - сказав Ковені після переговорів з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Два дипломатичні джерела також повідомили, що нові санкції мають бути схвалені та ухвалені у понеділок, 12 грудня. Одне з джерел повідомило, що 21 фізична особа та одна юридична особа будуть піддані санкціям за порушення прав людини, тоді як через безпілотники надійшло 10 пропозицій. За словами дипломата, деякі країни також висловили стурбованість щодо можливої передачі балістичних ракет з Ірану до росії.

Тим часом, згідно з витоком документів, на які посилається The Guardian, ЄС планує посилити санкції щодо російського військово-промислового комплексу, прокремлівських ЗМІ та російських націоналістичних угруповань, що воюють в Україні. Загалом під санкції потрапляють вісім осіб, зокрема російські чиновники, які, ймовірно, причетні до незаконного переміщення та усиновлення українських дітей у росії, а також лідери правих націоналістичних угруповань, пише видання.

Також очікується, за даними Reuters, що на засіданні голів МЗС країн ЄС у понеділок ухвалять рішення про поповнення фонду EPF, який використовувався для військової підтримки України, ще на 2 мільярди євро (2,10 мільярда доларів).

Доповнення

США збираються запровадити нові санкції проти росії за використання іранських дронів в Україні.

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