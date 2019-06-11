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В Иерусалиме решили на три года закрыть один из главных въездов

Киев • УНН

 • 9659 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. В столице Израиля - Иерусалиме - в районе Струнного моста из-за строительства новой дороги будет закрыт въезд для автомобилей, сообщает УНН со ссылкой на Israelinfo.

В Иерусалиме решили на три года закрыть один из главных въездов

"Новое шоссе станет ответвлением от шоссе 1, пройдет через туннель и выйдет в район Байт Веган на юго-западе города. Предполагается, что новая дорога облегчит сообщение с южными районами Иерусалима и разгрузит "узкое место" на въезде", - говорится в сообщении.

Новую дорогу планируют открыть в 2023 году. К тому времени специалисты прогнозируют серьезные осложнения движения.

Сообщается, что общественный транспорт будет курсировать по старым маршрутам, а вот частным авто с 14 июля будет организован объездной путь через бульвар Герцль.

Среди стран Организации экономического сотрудничества и развития в Израиле самая высокая плотность автомобилей на километр дорог.

"Средний показатель в ОЭСР - 774 машины на километр, а в Израиле - 2730. Пробки на въезде в Иерусалим и Тель-Авив практически не рассасываются в любое время суток, просто в часы пик они гораздо плотнее, и стоять в них приходится дольше", - резюмирует издание.

Как сообщалось ранее, с начала года в Израиль не пустили более 1900 украинцев.

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