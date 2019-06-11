У Єрусалимі вирішили на три роки закрити один із головних в'їздів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У столиці Ізраїлю - Єрусалимі - у районі Струнного мосту через будівництво нової дороги буде закрито в'їзд для автомобілів, повідомляє УНН з посиланням на Israelinfo.
"Нове шосе стане відгалуженням від шосе 1, пройде через тунель і вийде в район Байт Веган на південному заході міста. Передбачається, що нова дорога полегшить сполучення з південними районами Єрусалима і розвантажить "вузьке місце" на в'їзді", - йдеться у повідомленні.
Нову дорогу планують відкрити у 2023 році. До того часу фахівці прогнозують серйозні ускладнення руху.
Повідомляється, що громадський транспорт курсуватиме за старими маршрутами, а от приватним авто з 14 липня буде організований об'їзний шлях через бульвар Герцль.
Серед країн Організації економічного співробітництва та розвитку в Ізраїлі найвища щільність автівок на кілометр доріг.
"Середній показник в ОЕСР - 774 машини на кілометр, а в Ізраїлі - 2730. Затори на в'їзді в Єрусалим і Тель-Авів практично не розсмоктуються в будь-який час доби, просто в години пік вони набагато щільніші, і стояти в них доводиться довше", - резюмує видання.
Як повідомлялось раніше, з початку року в Ізраїль не пустили понад 1900 українців.