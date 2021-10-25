В Египте до конца года откроют новую столицу, жители будут выбирать название

Детали

Государственный инженерный орган, который реализует проект города, предлагает египтянам до 18 ноября присылать свои предложения относительно названия и слогана для новой столицы, а также инновационного логотипа и визуальной идентичности.

Новая столица расположена в 45 км к востоку от Каира, ее начали строить в 2015 году. В городе, где будут министерства, парламент, правительственные учреждения и все необходимые службы, сможет проживать 6,5 млн человек.

Добавим

Сообщали, что новая столица Египта будет оснащена передовыми технологическими системами.

Люди будут использовать смарт-карты и приложения, чтобы открывать двери и осуществлять платежи. Общедоступный Wi-Fi будут распространять фонарные столбы.

Также для жителей создадут одно мобильное приложение, с помощью которого можно будет управлять всеми жизненно важными делами: оплачивать счета за коммунальные услуги, сообщать о проблемах разные местные службы и тому подобное.

Не менее 6 тысяч камер на каждой улице будут отслеживать скопления людей и пробки на дорогах, выявлять случаи краж, наблюдать за подозрительными людьми или объектами и запускать автоматические сигналы тревоги во время чрезвычайных ситуаций.

Власти заявляли, что необходимость создания нового города связана с перенаселением Каира, где проживает более 9 млн человек.