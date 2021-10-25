У Єгипті до кінця року відкриють нову столицю, жителі обиратимуть назву
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Єгипті оголосили конкурс на найкращу назву для нової адміністративної столиці, яку планують відкрити до кінця 2021 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Ahram.
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Державний інженерний орган, який реалізовує проект міста, пропонує єгиптянам до 18 листопада надсилати свої пропозиції щодо назви та слогана для нової столиці, а також інноваційного логотипу та візуальної ідентичності.
Нова столиця розташована за 45 км на схід від Каїра, її почали будувати 2015 року. У місті, де будуть міністерства, парламент, урядові установи та всі необхідні служби, зможе проживати 6,5 млн людей.
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Повідомляли, що нову столицю Єгипту буде оснащено передовими технологічними системами.
Люди використовуватимуть смарт-карти й додатки, щоб відчиняти двері та здійснювати платежі. Загальнодоступний Wi-Fi поширюватимуть ліхтарні стовпи.
Також для жителів створять один мобільний застосунок, за допомогою якого можна буде керувати всіма життєво важливими справами: сплачувати рахунки за комунальні послуги, повідомляти про проблеми різні місцеві служби тощо.
Щонайменше 6 тисяч камер на кожній вулиці відстежуватимуть скупчення людей і затори на дорогах, виявлятимуть випадки крадіжок, спостерігатимуть за підозрілими людьми або об’єктами і запускатимуть автоматичні сигнали тривоги під час надзвичайних ситуацій.
Влада заявляла, що необхідність заснування нового міста пов’язана з перенаселенням Каїра, де проживає понад 9 млн людей.