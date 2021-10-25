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У Єгипті до кінця року відкриють нову столицю, жителі обиратимуть назву

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Єгипті оголосили конкурс на найкращу назву для нової адміністративної столиці, яку планують відкрити до кінця 2021 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Ahram.

У Єгипті до кінця року відкриють нову столицю, жителі обиратимуть назву

Деталі

Державний інженерний орган, який реалізовує проект міста, пропонує єгиптянам до 18 листопада надсилати свої пропозиції щодо назви та слогана для нової столиці, а також інноваційного логотипу та візуальної ідентичності.

Нова столиця розташована за 45 км на схід від Каїра, її почали будувати 2015 року. У місті, де будуть міністерства, парламент, урядові установи та всі необхідні служби, зможе проживати 6,5 млн людей.

Додамо

Повідомляли, що нову столицю Єгипту буде оснащено передовими технологічними системами.

Люди використовуватимуть смарт-карти й додатки, щоб відчиняти двері та здійснювати платежі. Загальнодоступний Wi-Fi поширюватимуть ліхтарні стовпи.

Також для жителів створять один мобільний застосунок, за допомогою якого можна буде керувати всіма життєво важливими справами: сплачувати рахунки за комунальні послуги, повідомляти про проблеми різні місцеві служби тощо.

Щонайменше 6 тисяч камер на кожній вулиці відстежуватимуть скупчення людей і затори на дорогах, виявлятимуть випадки крадіжок, спостерігатимуть за підозрілими людьми або об’єктами і запускатимуть автоматичні сигнали тривоги під час надзвичайних ситуацій.

Влада заявляла, що необхідність заснування нового міста пов’язана з перенаселенням Каїра, де проживає понад 9 млн людей.

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