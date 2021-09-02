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"Розумне місто": в Єгипті будують нову столицю з високими технологіями

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. У пустелі Єгипту з нуля будують нову адміністративну столицю, розраховану на понад 6 млн жителів та оснащену передовими технологічними системами. Про це повідомляє УНН за даними Reuters.

Деталі

Нову адміністративну столицю Єгипту будують у пустелі за 45 км на схід від Каїра. У ній зможе проживати 6,5 млн жителів.

У новому місті люди використовуватимуть смарт-карти й додатки, щоб відчиняти двері та здійснювати платежі, а також користуватимуться інтернетом через загальнодоступний Wi-Fi, який поширюватимуть ліхтарні стовпи. Також для жителів створять один мобільний додаток, за допомогою якого можна буде керувати всіма життєво важливими справами: сплачувати рахунки за комунальні послуги, повідомляти про скарги й проблеми різні місцеві служби та інше.

Щонайменше 6000 камер на кожній вулиці відстежуватимуть скупчення людей і затори на дорогах, виявлятимуть випадки крадіжок, спостерігатимуть за підозрілими людьми або об’єктами і запускатимуть автоматичні сигнали тривоги під час надзвичайних ситуацій.

Посадовці також зазначають, що передові технологічні системи допоможуть скоротити кількість відходів, тому що завдяки їм можна буде швидко виявляти несправності і стежити за споживанням.

За даними агентства Reuters, технології і зв’язок для нової столиці коштують 640 млн доларів. Місто, ймовірно, відкриють для перших державних службовців наприкінці цього року.

Нагадаємо

Про плани збудувати нову столицю Єгипту повідомили ще 2015 року. Влада заявила, що необхідність заснування нового міста пов’язана з перенаселенням Каїра, в якому зараз живе 20 млн осіб, а через 40 років жителів буде вдвічі більше.

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