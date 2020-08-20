В ЕБРР считают, что концессия в порту "Ольвия" будет способствовать экономическому росту Украины

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87385 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102605 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127831 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107912 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128136 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101421 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102217 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104074 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101966 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В ЕБРР считают, что концессия в порту "Ольвия" будет способствовать экономическому росту Украины

В ЕБРР считают, что концессия в порту "Ольвия" будет способствовать экономическому росту Украины

Киев  •  УНН

 • 12875 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Европейском банке реконструкции и развития считают, что концессия в порту "Ольвия", расположенного в Николаеве, принесет значительную пользу для торговли и экономического роста Украины. Об этом заявил руководитель Консультативного подразделения ГЧП Европейского банка реконструкции и развития Маркос Мартинес Гарсия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"ЕБРР гордится тем, что QTerminals и Министерство инфраструктуры Украины достигли соглашения по концессии порта "Ольвия". Мы объединились с коллегами из Международной финансовой корпорации и использовали наш Фонд подготовки инфраструктурных проектов для поддержки как Министерства инфраструктуры Украины, так и ГП АМПУ. Эта важная веха требовала огромной преданности и профессионализма всех вовлеченных сторон. Это принесет значительную пользу для торговли и экономического роста Украины", - заявил Гарсия.

Он также отметил, что проект концессии в порту "Ольвия", а также в Херсонском морском торговом порту открывают путь для других успешных международных соглашений по финансированию проектов в инфраструктуре Украины.

"ЕБРР считает, что вместе с недавно заключенным концессионным соглашением по порту Херсона эти первые два портовые проекты государственно-частного партнерства открывают путь для многих других успешных международных соглашений по финансированию проектов в инфраструктуре Украины. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество", - добавил Гарсия.

Как сообщал УНН, второй морской порт в Украине - специализированный порт "Ольвия" в Николаеве - сегодня был передан в концессию. Концессионер проекта - катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара. Период действия концессии продлится 35 лет. В свою очередь, Катар рассчитывает на усиление экономического сотрудничества с украинскими компаниями.

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