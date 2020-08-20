В ЕБРР считают, что концессия в порту "Ольвия" будет способствовать экономическому росту Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Европейском банке реконструкции и развития считают, что концессия в порту "Ольвия", расположенного в Николаеве, принесет значительную пользу для торговли и экономического роста Украины. Об этом заявил руководитель Консультативного подразделения ГЧП Европейского банка реконструкции и развития Маркос Мартинес Гарсия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
"ЕБРР гордится тем, что QTerminals и Министерство инфраструктуры Украины достигли соглашения по концессии порта "Ольвия". Мы объединились с коллегами из Международной финансовой корпорации и использовали наш Фонд подготовки инфраструктурных проектов для поддержки как Министерства инфраструктуры Украины, так и ГП АМПУ. Эта важная веха требовала огромной преданности и профессионализма всех вовлеченных сторон. Это принесет значительную пользу для торговли и экономического роста Украины", - заявил Гарсия.
Он также отметил, что проект концессии в порту "Ольвия", а также в Херсонском морском торговом порту открывают путь для других успешных международных соглашений по финансированию проектов в инфраструктуре Украины.
"ЕБРР считает, что вместе с недавно заключенным концессионным соглашением по порту Херсона эти первые два портовые проекты государственно-частного партнерства открывают путь для многих других успешных международных соглашений по финансированию проектов в инфраструктуре Украины. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество", - добавил Гарсия.
Как сообщал УНН, второй морской порт в Украине - специализированный порт "Ольвия" в Николаеве - сегодня был передан в концессию. Концессионер проекта - катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара. Период действия концессии продлится 35 лет. В свою очередь, Катар рассчитывает на усиление экономического сотрудничества с украинскими компаниями.