У ЄБРР вважають, що концесія у порту "Ольвія" сприятиме економічному зростанню України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Європейському банку реконструкції та розвитку вважають, що концесія у порту "Ольвія", розташованого у Миколаєві, принесе значну користь для торгівлі та економічного зростання України. Про це заявив керівник Консультативного підрозділу ДПП Європейського банку реконструкції та розвитку Маркос Мартінес Гарсія, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.
"ЄБРР пишається тим, що QTerminals та Міністерство інфраструктури України досягли угоди щодо концесії порту "Ольвія". Ми об'єдналися з колегами з Міжнародної фінансової корпорації і використовували наш Фонд підготовки інфраструктурних проектів для підтримки як Міністерства інфраструктури України, так і ДП АМПУ. Ця важлива віха вимагала величезної відданості та професіоналізму від усіх залучених сторін. Це принесе значну користь для торгівлі та економічного зростання України”, - заявив Гарсія.
Він також зазначив, що проект концесії у порту "Ольвія", а також у Херсонському морському торговому порту відкривають шлях для інших успішних міжнародних угод з фінансування проектів в інфраструктурі України.
"ЄБРР вважає, що разом з нещодавно укладеною концесійною угодою щодо порту Херсона ці перші два портові проекти державно-приватного партнерства відкривають шлях для багатьох інших успішних міжнародних угод з фінансування проектів в інфраструктурі України. Ми сподіваємось на подальшу співпрацю", - додав Гарсія.
Як повідомляв УНН, другий морський порт в Україні – спеціалізований порт "Ольвія" у Миколаєві - сьогодні було передано у концесію. Концесіонер проекту – катарська компанія QTerminals, яка управляє найбільшим торговим портом Катару. Період дії концесії триватиме 35 років. Своєю чергою, Катар розраховує на посилення економічного співробітництва з українськими компаніями.