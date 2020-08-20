У ЄБРР вважають, що концесія у порту "Ольвія" сприятиме економічному зростанню України

"ЄБРР пишається тим, що QTerminals та Міністерство інфраструктури України досягли угоди щодо концесії порту "Ольвія". Ми об'єдналися з колегами з Міжнародної фінансової корпорації і використовували наш Фонд підготовки інфраструктурних проектів для підтримки як Міністерства інфраструктури України, так і ДП АМПУ. Ця важлива віха вимагала величезної відданості та професіоналізму від усіх залучених сторін. Це принесе значну користь для торгівлі та економічного зростання України”, - заявив Гарсія.

Він також зазначив, що проект концесії у порту "Ольвія", а також у Херсонському морському торговому порту відкривають шлях для інших успішних міжнародних угод з фінансування проектів в інфраструктурі України.

"ЄБРР вважає, що разом з нещодавно укладеною концесійною угодою щодо порту Херсона ці перші два портові проекти державно-приватного партнерства відкривають шлях для багатьох інших успішних міжнародних угод з фінансування проектів в інфраструктурі України. Ми сподіваємось на подальшу співпрацю", - додав Гарсія.

Як повідомляв УНН, другий морський порт в Україні – спеціалізований порт "Ольвія" у Миколаєві - сьогодні було передано у концесію. Концесіонер проекту – катарська компанія QTerminals, яка управляє найбільшим торговим портом Катару. Період дії концесії триватиме 35 років. Своєю чергою, Катар розраховує на посилення економічного співробітництва з українськими компаніями.