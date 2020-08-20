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Концесія у порту "Ольвія": Катар розраховує на посилення економічного співробітництва з українськими компаніями

Концесія у порту "Ольвія": Катар розраховує на посилення економічного співробітництва з українськими компаніями

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Концесія морського порту "Ольвія", розташованого у Миколаєві, буде посилювати економічне співробітництво з українськими компаніями. Про це повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури України із посиланням на міністра транспорту та комунікацій Катару Джасіма Аль Сулейті, передає УНН.

Так, сьогодні, 20 серпня, Міністерство інфраструктури України в особі державного секретаря Володимира Бучка, ДП "Адміністрація морських портів України" в особі в.о. голови Олександра Голодницького, компанія QTERMINALS W.L.L. в особі генерального директора Невілла Біссета та ТОВ "Кютерміналз Ольвія" в особі її представника Мохаммада Юсеф Джаміль Аль Лаххама в режимі онлайн підписали договір про передачу в концесію спеціалізованого морського порту "Ольвія".

Окрім них, в онлайн-церемонії взяли міністр інфраструктури України Владислав Криклій, міністр транспорту та комунікацій Держави Катар Джасім Аль Сулейті, Надзвичайний та Повноважний Посол України у Державі Катар Андрій Кузьменко та Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Катар в Україні Гаді Аль-Гаджрі.

Так, міністр транспорту та комунікацій Катару Джасім Аль Сулейті зазначив, що концесія порту "Ольвія" - велике досягнення для катарської компанії QTerminals.

"Ця концесія є великим досягненням для катарської компанії QTerminals, яка виконує свою стратегію розширення іноземних інвестицій, будучи компанією, що спеціалізується на управлінні портами", - заявив він.

Також катарський міністр звернув увагу на те, що присудження концесії є важливою інвестиційною можливістю в одному з найперспективніших українських портах, розташованих на Чорному морі. Це вказує на те, що всі роботи з модернізації, які проводитиме QTerminals в порту "Ольвія", сприятимуть підтримці її діяльності та підвищенню рівня її навігаційних і логістичних служб, пов'язаних з нею, які будуть відповідати найкращим міжнародним стандартам, тим самим підвищуючи оперативність порту, що забезпечуватиме усі необхідні можливості для того, щоб стати успішним відмінним міжнародним терміналом для торгівлі зерном.

"Міністр транспорту та комунікацій Катару підтвердив, що цей крок буде посилювати економічне співробітництво з українськими компаніями", - повідомили у міністерстві.

Генеральний директор катарської компанії QTerminals, яка стала концесіонером проекту, Невілл Біссет, зазначив, що для QTerminals підписання концесійного договору стане першим кроком у стратегії виходу на міжнародні ринки.

"Ми відповідально ставимось до своїх зобов’язань щодо СК "Ольвія" та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю між Катаром та Україною у портовій галузі в басейні Чорного моря. Ми впевнені: відданість та цілеспрямованість менеджменту QTerminals у поєднанні з навичками та досвідом персоналу СК "Ольвія" стануть виграшною комбінацією для всіх сторін", - вказав Біссет.

Як повідомляв УНН, другий морський порт в Україні – спеціалізований порт "Ольвія" у Миколаєві - сьогодні було передано у концесію. Концесіонер проекту – катарська компанія QTerminals, яка управляє найбільшим торговим портом Катару.  Період дії концесії триватиме 35 років

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