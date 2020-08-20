Порт "Ольвія" передали у концесію: що передбачає договір
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Відповідно до договору про передачу в концесію спеціалізованого морського порту "Ольвія", розташованого у Миколаєві, передане майно залишається у державній власності та після завершення терміну дії договору передається державі з усіма об’єктами, побудованими або модернізованими інвестором за період його роботи. Період дії концесії триватиме 35 років. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.
"Відповідно до договору, об’єктом концесії є цілісний майновий комплекс, що включає майно ДП "Стивідорна компанія "Ольвія", ДП "Адміністрація морських портів України", а також об'єкти, спеціально збудовані відповідно до умов концесійного договору. Майно, передане концесіонеру у складі об’єкта концесії, залишається у державній власності та після завершення терміну дії концесійного договору передається державі з усіма об’єктами, побудованими або модернізованими інвестором за період його роботи. Також для ведення концесійної діяльності концесіонеру надаються в оренду земельні ділянки за рішенням Миколаївської ОДА. Ставка орендних платежів визначатиметься Миколаївською міською радою", - йдеться в повідомленні.
Так, період дії концесії триватиме 35 років, протягом цього часу концесіонер зобов’язується:
- забезпечити належне функціонування та обслуговування порту;
- щорічно сплачувати концесійний платіж у розмірі щонайменше 80 млн грн з урахуванням індексації та 0,75% від чистого доходу концесіонера. Це у 16 разів більше, ніж прибуток порту за минулий рік;
- внести кошти у розвиток інфраструктури Миколаєва - не менше 80 млн грн внеску на вирішення інфраструктурних проблем Корабельного району міста;
- здійснити будівництво нових об’єктів нерухомості на території підприємства, які охоплюють, у тому числі, але не виключно: зерновий термінал або універсальний перевантажувальний комплекс проектною потужністю 2 млн тонн зернових вантажів на рік та інфраструктурні/промислові об’єкти нерухомості у північній частині порту;
- протягом перших 3,5 років від початку концесії здійснити інвестиції в об’єкт концесії не менше 1 млрд 560 млн грн (з урахуванням ПДВ), а протягом перших 10 років додатково інвестувати щонайменше 1 млрд 800 млн грн;
- забезпечити мінімальний обсяг перевалки вантажів не менше 2,55 млн тонн на рік від шостого року з дати початку концесії до 2029-го та не менше 2,83 млн тонн на рік після 2030 року;
- забезпечити максимальне використання у концесійній діяльності працівників-громадян України;
- перевести всіх працівників ДП "СК "Ольвія" та частину працівників ДП "АМПУ", не допускаючи їх звільнення за ініціативи концесіонера або уповноваженого ним органу протягом 6 років з моменту прийняття концесіонером на роботу та підвищувати рівень їх ЗП відповідно до законодавства;
- протягом перших 3-х років з моменту прийняття працівників концесіонером на роботу не допускати зниження їх заробітної плати нижче рівня ЗП, встановленої станом на 1 березня 2019-го з індексацією та з урахуванням зростання прожиткового мінімуму до дати укладення концесійного договору;
- укласти новий колективний договір з первинною профспілковою організацією строком на 5 років та на умовах, не гірших за ті, що містяться у колективному договорі ДП "СК "Ольвія", чинному станом на 1 березня 2019-го;
- провести екологічну та соціальну оцінку проєкту, впровадити та підтримувати функціонування системи екологічного і соціального менеджменту, систематично проводити оцінку впливу діяльності підприємства на довкілля;
- компенсувати витрати на підготовку проекту концесії, зокрема, розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) та проекту конкурсної документації.
"Сьогодні ми передаємо в концесію другий морський порт в Україні – спеціалізований порт "Ольвія". У рамках цього проекту до роботи в Україні залучається провідний світовий оператор з великим досвідом – катарська компанія QTerminals, яка управляє найбільшим торговим портом Катару - Хамад вартістю понад 7 млрд доларів. Вона інвестує у розвиток порту "Ольвія" близько 3,4 млрд грн та гарантує збереження робочих місць для трудового колективу. Також близько 80 млн буде спрямовано на покращення інфраструктури Миколаєва", - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Як повідомляв УНН, другий морський порт в Україні – спеціалізований порт "Ольвія" у Миколаєві - сьогодні було передано у концесію. Концесіонер проекту – катарська компанія QTerminals, яка управляє найбільшим торговим портом Катару.