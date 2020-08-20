Порт "Ольвія" передали у концесію: що передбачає договір

"Відповідно до договору, об’єктом концесії є цілісний майновий комплекс, що включає майно ДП "Стивідорна компанія "Ольвія", ДП "Адміністрація морських портів України", а також об'єкти, спеціально збудовані відповідно до умов концесійного договору. Майно, передане концесіонеру у складі об’єкта концесії, залишається у державній власності та після завершення терміну дії концесійного договору передається державі з усіма об’єктами, побудованими або модернізованими інвестором за період його роботи. Також для ведення концесійної діяльності концесіонеру надаються в оренду земельні ділянки за рішенням Миколаївської ОДА. Ставка орендних платежів визначатиметься Миколаївською міською радою", - йдеться в повідомленні.

Так, період дії концесії триватиме 35 років, протягом цього часу концесіонер зобов’язується:

- забезпечити належне функціонування та обслуговування порту;

- щорічно сплачувати концесійний платіж у розмірі щонайменше 80 млн грн з урахуванням індексації та 0,75% від чистого доходу концесіонера. Це у 16 разів більше, ніж прибуток порту за минулий рік;

- внести кошти у розвиток інфраструктури Миколаєва - не менше 80 млн грн внеску на вирішення інфраструктурних проблем Корабельного району міста;

- здійснити будівництво нових об’єктів нерухомості на території підприємства, які охоплюють, у тому числі, але не виключно: зерновий термінал або універсальний перевантажувальний комплекс проектною потужністю 2 млн тонн зернових вантажів на рік та інфраструктурні/промислові об’єкти нерухомості у північній частині порту;

- протягом перших 3,5 років від початку концесії здійснити інвестиції в об’єкт концесії не менше 1 млрд 560 млн грн (з урахуванням ПДВ), а протягом перших 10 років додатково інвестувати щонайменше 1 млрд 800 млн грн;

- забезпечити мінімальний обсяг перевалки вантажів не менше 2,55 млн тонн на рік від шостого року з дати початку концесії до 2029-го та не менше 2,83 млн тонн на рік після 2030 року;

- забезпечити максимальне використання у концесійній діяльності працівників-громадян України;

- перевести всіх працівників ДП "СК "Ольвія" та частину працівників ДП "АМПУ", не допускаючи їх звільнення за ініціативи концесіонера або уповноваженого ним органу протягом 6 років з моменту прийняття концесіонером на роботу та підвищувати рівень їх ЗП відповідно до законодавства;

- протягом перших 3-х років з моменту прийняття працівників концесіонером на роботу не допускати зниження їх заробітної плати нижче рівня ЗП, встановленої станом на 1 березня 2019-го з індексацією та з урахуванням зростання прожиткового мінімуму до дати укладення концесійного договору;

- укласти новий колективний договір з первинною профспілковою організацією строком на 5 років та на умовах, не гірших за ті, що містяться у колективному договорі ДП "СК "Ольвія", чинному станом на 1 березня 2019-го;

- провести екологічну та соціальну оцінку проєкту, впровадити та підтримувати функціонування системи екологічного і соціального менеджменту, систематично проводити оцінку впливу діяльності підприємства на довкілля;

- компенсувати витрати на підготовку проекту концесії, зокрема, розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) та проекту конкурсної документації.

"Сьогодні ми передаємо в концесію другий морський порт в Україні – спеціалізований порт "Ольвія". У рамках цього проекту до роботи в Україні залучається провідний світовий оператор з великим досвідом – катарська компанія QTerminals, яка управляє найбільшим торговим портом Катару - Хамад вартістю понад 7 млрд доларів. Вона інвестує у розвиток порту "Ольвія" близько 3,4 млрд грн та гарантує збереження робочих місць для трудового колективу. Також близько 80 млн буде спрямовано на покращення інфраструктури Миколаєва", - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Як повідомляв УНН, другий морський порт в Україні – спеціалізований порт "Ольвія" у Миколаєві - сьогодні було передано у концесію. Концесіонер проекту – катарська компанія QTerminals, яка управляє найбільшим торговим портом Катару.