"Другий пішов": Криклій повідомив про передачу у концесію порту "Ольвія"

"Другий пішов! Щойно в онлайн-режимі за присутності міністра транспорту та комунікацій Катару Джасіма Аль Сулейті передано в концесію другий морський порт в Україні – спеціалізований порт “Ольвія” у Миколаєві", - повідомив Криклій.

Міністр додав, що концесіонер проекту – потужна катарська компанія QTerminals, яка управляє найбільшим торговим портом Катару - Хамад вартістю понад 7 млрд дол., - інвестує у розвиток порту на першому етапі близько 3,4 млрд грн.

"Всього за 35 років концесії буде залучено до 17,3 млрд грн інвестицій. Це перша пряма катарська інвестиція, друга за обсягом інвестиція після “Криворіжсталі” та одна з найбільших прямих іноземних інвестицій у портову галузь України за всю історію незалежності", - зазначив Криклій.

Головні умови договору, за словами міністра інфраструктури:



Щорічний концесійний платіж становитиме щонайменше 80 млн грн. Це у 16 разів більше, ніж прибуток порту за минулий рік.



Концесіонер має забезпечити мінімальний обсяг перевалки вантажів не менше 2,55 млн тонн на рік.



Близько 80 млн грн буде спрямовано на покращення інфраструктури Миколаєва.



Планується будівництво нових об’єктів нерухомості на території підприємства - зернового терміналу/універсального перевантажувального комплексу.



Впродовж перших 6 років концесіонер гарантує зайнятість трудовому колективу та належний рівень ЗП.



"Вдячний всій команді Міністерства, нашим постійним партнерам – проєктному офісу SPILNO, IFC, ЄБРР за ефективну роботу і плідну співпрацю. Впевнений, від цієї угоди виграють всі – держава Україна, люди та бізнес", - написав Криклій.

"І ми не зупиняємося! Символічно, але саме сьогодні оголошено старт концесійного проекту в порту Чорноморська і вже розпочато конкурс на відбір консультантів для підготовки ТЕО та тендерної документації", - підсумував голова Мінінфраструктури.

Нагадаємо, першим у концесію передавали порт у Херсоні. Експерти розповіли, як концесія портів змінить соціальне життя Миколаєва та Херсона.