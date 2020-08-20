"Второй пошел": Криклий сообщил о передаче в концессию порта "Ольвия"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Второй морской порт в Украине - специализированный порт "Ольвия" в Николаеве - сегодня передано в концессию. Концессионер проекта - мощная катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Второй пошел! Только что в онлайн-режиме в присутствии министра транспорта и коммуникаций Катара Джасима Аль Сулейти передано в концессию второй морской порт в Украине - специализированный порт "Ольвия" в Николаеве", - сообщил Криклий.
Министр добавил, что концессионер проекта - мощная катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара - Хамад стоимостью более 7 млрд долл., - инвестирует в развитие порта на первом этапе около 3,4 млрд грн.
"Всего за 35 лет концессии будут привлечены до 17,3 млрд грн инвестиций. Это первая прямая катарская инвестиция, вторая по объему инвестиция после "Криворожстали" и одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости", - отметил Криклий.
Главные условия договора, по словам министра инфраструктуры:
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- Ежегодный концессионный платеж составит не менее 80 млн грн. Это в 16 раз больше, чем прибыль порта за прошлый год.
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- Концессионер должен обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год.
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- Около 80 млн грн будет направлено на улучшение инфраструктуры Николаева.
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- Планируется строительство новых объектов недвижимости на территории предприятия - зернового терминала/универсального перегрузочного комплекса.
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- В течение первых 6 лет концессионер гарантирует занятость трудовому коллективу и надлежащий уровень ЗП.
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"Благодарен всей команде Министерства, нашим постоянным партнерам - проектному офису SPILNO, IFC, ЕБРР за эффективную работу и плодотворное сотрудничество. Уверен, от этой сделки выиграют все - государство Украина, люди и бизнес", - написал Криклий.
"И мы не останавливаемся! Символично, но именно сегодня объявлен старт концессионного проекта в порту Черноморска и уже начат конкурс на отбор консультантов для подготовки ТЭО и тендерной документации", - подытожил глава Мининфраструктуры.
Напомним, первым в концессию передавали порт в Херсоне. Эксперты рассказали, как концессия портов изменит социальную жизнь Николаева и Херсона.