Експерти розповіли як концесія портів змінить соціальне життя Миколаєва та Херсона

"Будь-яке нове підприємство, будь-яке розширення нового підприємства - це нові робочі місця, це створення нової інфраструктури і таке інше. Будь-який підхід, який пропонує розвиток підприємства - є позитивним", - зазначив політтехнолог Олександр Курбан.

За його словами, загалом схема дуже проста: чим більше працюючих підприємств, тим більше відрахувань до бюджету, а значить додаткові робочі місця і розвиток місцевої інфраструктури.

"Якщо підприємство розвивається, то це змінює життя навколо всього, тому що банально – більше коштів. Приватна модель управління вона завжди є більш гнучкою, ніж державна – це факт. Інше законодавство і менше умовно бюрократичних обмежень, ніж в управлінні державної власності", - зазначив політичний оглядач Геннадій Дубов.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив про передачу в концесію порту “Ольвія” (Миколаїв) на цьому тижні. Концесіонером стала компанія QTerminals держави Катар. У розвиток порту катарська компанія повинна буде вкласти близько 3,4 млрд грн прямих інвестицій, відраховувати державі не менше 82 млн грн на рік, а також вкласти 80 млн грн у розвиток Миколаєва.