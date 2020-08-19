Эксперты рассказали, как концессия портов изменит социальную жизнь Николаева и Херсона
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Государство передало в концессию Херсонский порт и на очереди Николаевский порт "Ольвия". Как изменится жизнь регионов, в комментарии УНН рассказали эксперты.
"Любое новое предприятие, любое расширение нового предприятия - это новые рабочие места, это создание новой инфраструктуры и так далее. Любой подход, который предлагает развитие предприятия - является положительным", - отметил политтехнолог Александр Курбан.
По его словам, в целом схема очень простая: чем больше работающих предприятий, тем больше отчислений в бюджет, а значит дополнительные рабочие места и развитие местной инфраструктуры.
"Если предприятие развивается, то это меняет жизнь вокруг всего, потому что банально - больше. Частная модель управления она всегда является более гибкой, чем государственная - это факт. Другое законодательство и меньше условно бюрократических ограничений, чем в управлении государственной собственности", - отметил политический обозреватель Геннадий Дубов.
Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о передаче в концессию порта "Ольвия" (Николаев) на этой неделе. Концессионером стала компания QTerminals государства Катар. В развитие порта катарская компания должна будет вложить около 3,4 млрд грн прямых инвестиций, отчислять государству не менее 82 млн грн в год, а также вложить 80 млн грн в развитие Николаева.