Порт "Ольвия" передали в концессию: что предусматривает договор

"Согласно договору, объектом концессии является целостный имущественный комплекс, включающий имущество ГП "Стивидорная компания" Ольвия", ГП "Администрация морских портов Украины", а также объекты, специально построенные в соответствии с условиями концессионного договора. Имущество, переданное концессионеру в составе объекта концессии, остается в государственной собственности и после завершения срока действия концессионного договора передается государству со всеми объектами, построенными или модернизированными инвестором за период его работы. Также для ведения концессионной деятельности концессионеру предоставляются в аренду земельные участки по решению Николаевской ОГА. Ставка арендных платежей будет определяться Николаевским городским советом", - говорится в сообщении.

Так, период действия концессии продлится 35 лет, за это время концессионер обязуется:

- обеспечить надлежащее функционирование и обслуживание порта;

- ежегодно платить концессионный платеж в размере не менее 80 млн грн с учетом индексации и 0,75% от чистого дохода концессионера. Это в 16 раз больше, чем прибыль порта за прошлый год;

- внести средства в развитие инфраструктуры Николаева - не менее 80 млн грн взноса на решение инфраструктурных проблем Корабельного района города;

- осуществить строительство новых объектов недвижимости на территории предприятия, охватывающие, в том числе, но не исключительно: зерновой терминал или универсальный перегрузочный комплекс проектной мощностью 2 млн тонн зерновых грузов в год и инфраструктурные/промышленные объекты недвижимости в северной части порта;

- в течение первых 3,5 лет с начала концессии осуществить инвестиции в объект концессии не менее 1 млрд 560 млн грн (с учетом НДС), а в течение первых 10 лет дополнительно инвестировать не менее 1 млрд 800 млн грн;

- обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год от шестого года с даты начала концессии до 2029-го и не менее 2,83 млн тонн в год после 2030 года;

- максимальное использование в концессионной деятельности работников-граждан Украины;

- перевести всех работников ГП "СК "Ольвия" и часть работников ГП "АМПУ", не допуская их увольнения по инициативе концессионера или уполномоченного им органа на протяжении 6 лет с момента принятия концессионером на работу и повышать уровень их ЗП в соответствии с законодательством;

- в течение первых 3-х лет с момента принятия работников концессионером на работу не допускать снижения их заработной платы ниже уровня ЗП, установленной на 1 марта 2019-го с индексацией и с учетом роста прожиточного минимума до даты заключения концессионного договора;

- заключить новый коллективный договор с первичной профсоюзной организацией сроком на 5 лет и на условиях, не худших, чем те, что содержатся в коллективном договоре ГП "СК "Ольвия", действующему на 1 марта 2019-го;

- провести экологическую и социальную оценку проекту, внедрить и поддерживать функционирование системы экологического и социального менеджмента, систематически проводить оценку воздействия деятельности предприятия на окружающую среду;

- компенсировать затраты на подготовку проекта концессии, в частности, разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) и проекта конкурсной документации.

"Сегодня мы передаем в концессию второй морской порт в Украине - специализированный порт" Ольвия ". В рамках этого проекта к работе в Украине привлекается ведущий мировой оператор с большим опытом - катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара - Хамад стоимостью более 7 млрд долларов. Она инвестирует в развитие порта "Ольвия" около 3,4 млрд грн и гарантирует сохранение рабочих мест для трудового коллектива. Также около 80 млн будет направлено на улучшение инфраструктуры Николаева", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Как сообщал УНН, второй морской порт в Украине - специализированный порт "Ольвия" в Николаеве - сегодня был передан в концессию. Концессионер проекта - катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара.