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Порт "Ольвия" передали в концессию: что предусматривает договор

Порт "Ольвия" передали в концессию: что предусматривает договор

Киев  •  УНН

 • 17378 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В соответствии с договором о передаче в концессию специализированного морского порта "Ольвия", расположенного в Николаеве, переданное имущество остается в государственной собственности и после завершения срока действия договора передается государству со всеми объектами, построенными или модернизированными инвестором за период его работы. Период действия концессии продлится 35 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

"Согласно договору, объектом концессии является целостный имущественный комплекс, включающий имущество ГП "Стивидорная компания" Ольвия", ГП "Администрация морских портов Украины", а также объекты, специально построенные в соответствии с условиями концессионного договора. Имущество, переданное концессионеру в составе объекта концессии, остается в государственной собственности и после завершения срока действия концессионного договора передается государству со всеми объектами, построенными или модернизированными инвестором за период его работы. Также для ведения концессионной деятельности концессионеру предоставляются в аренду земельные участки по решению Николаевской ОГА. Ставка арендных платежей будет определяться Николаевским городским советом", - говорится в сообщении.

Так, период действия концессии продлится 35 лет, за это время концессионер обязуется:

- обеспечить надлежащее функционирование и обслуживание порта;

- ежегодно платить концессионный платеж в размере не менее 80 млн грн с учетом индексации и 0,75% от чистого дохода концессионера. Это в 16 раз больше, чем прибыль порта за прошлый год;

- внести средства в развитие инфраструктуры Николаева - не менее 80 млн грн взноса на решение инфраструктурных проблем Корабельного района города;

- осуществить строительство новых объектов недвижимости на территории предприятия, охватывающие, в том числе, но не исключительно: зерновой терминал или универсальный перегрузочный комплекс проектной мощностью 2 млн тонн зерновых грузов в год и инфраструктурные/промышленные объекты недвижимости в северной части порта;

- в течение первых 3,5 лет с начала концессии осуществить инвестиции в объект концессии не менее 1 млрд 560 млн грн (с учетом НДС), а в течение первых 10 лет дополнительно инвестировать не менее 1 млрд 800 млн грн;

- обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год от шестого года с даты начала концессии до 2029-го и не менее 2,83 млн тонн в год после 2030 года;

- максимальное использование в концессионной деятельности работников-граждан Украины;

- перевести всех работников ГП "СК "Ольвия" и часть работников ГП "АМПУ", не допуская их увольнения по инициативе концессионера или уполномоченного им органа на протяжении 6 лет с момента принятия концессионером на работу и повышать уровень их ЗП в соответствии с законодательством;

- в течение первых 3-х лет с момента принятия работников концессионером на работу не допускать снижения их заработной платы ниже уровня ЗП, установленной на 1 марта 2019-го с индексацией и с учетом роста прожиточного минимума до даты заключения концессионного договора;

- заключить новый коллективный договор с первичной профсоюзной организацией сроком на 5 лет и на условиях, не худших, чем те, что содержатся в коллективном договоре ГП "СК "Ольвия", действующему на 1 марта 2019-го;

- провести экологическую и социальную оценку проекту, внедрить и поддерживать функционирование системы экологического и социального менеджмента, систематически проводить оценку воздействия деятельности предприятия на окружающую среду;

- компенсировать затраты на подготовку проекта концессии, в частности, разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) и проекта конкурсной документации.

"Сегодня мы передаем в концессию второй морской порт в Украине - специализированный порт" Ольвия ". В рамках этого проекта к работе в Украине привлекается ведущий мировой оператор с большим опытом - катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара - Хамад стоимостью более 7 млрд долларов. Она инвестирует в развитие порта "Ольвия" около 3,4 млрд грн и гарантирует сохранение рабочих мест для трудового коллектива. Также около 80 млн будет направлено на улучшение инфраструктуры Николаева", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Как сообщал УНН, второй морской порт в Украине - специализированный порт "Ольвия" в Николаеве - сегодня был передан в концессию. Концессионер проекта - катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара.

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