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Концессия в порту "Ольвия": Катар рассчитывает на усиление экономического сотрудничества с украинскими компаниями

Концессия в порту "Ольвия": Катар рассчитывает на усиление экономического сотрудничества с украинскими компаниями

Киев  •  УНН

 • 23037 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Концессия морского порта "Ольвия", расположенного в Николаеве, будет усиливать экономическое сотрудничество с украинскими компаниями. Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры Украины со ссылкой на министра транспорта и коммуникаций Катара Джасима Аль Сулейти, передает УНН.

Так, сегодня, 20 августа, Министерство инфраструктуры Украины в лице государственного секретаря Владимира Бучко, ГП "Администрация морских портов Украины" в лице и.о. председателя Александра Голодницкого, компания QTERMINALS WLL в лице генерального директора Невилла Биссета и ООО "Кютерминалз Ольвия" в лице его представителя Мохаммада Юсеф Джамиль Аль Лаххама в режиме онлайн подписали договор о передаче в концессию специализированного морского порта "Ольвия".

Кроме них, в онлайн-церемонии приняли министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, министр транспорта и коммуникаций Государства Катар Джасим Аль Сулейти, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Государстве Катар Андрей Кузьменко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Катар в Украине Гади Аль-Гаджри.

Так, министр транспорта и коммуникаций Катара Джасим Аль Сулейти отметил, что концессия порта "Ольвия" - большое достижение для катарской компании QTerminals.

"Эта концессия является большим достижением для катарской компании QTerminals, которая выполняет свою стратегию расширения иностранных инвестиций, будучи компанией, специализирующейся на управлении портами", - заявил он.

Также катарский министр обратил внимание на то, что присуждение концессии является важной инвестиционной возможностью в одном из самых перспективных украинских портах, расположенных на Черном море. Это указывает на то, что все работы по модернизации, которые будет проводить QTerminals в порту "Ольвия", будут способствовать поддержанию ее деятельности и повышению уровня ее навигационных и логистических служб, связанных с ней, которые будут отвечать лучшим международным стандартам, тем самым повышая оперативность порта, обеспечивающего все необходимые возможности для того, чтобы стать успешным отличным международным терминалом для торговли зерном.

"Министр транспорта и коммуникаций Катара подтвердил, что этот шаг будет усиливать экономическое сотрудничество с украинскими компаниями", - сообщили в министерстве.

Генеральный директор катарской компании QTerminals, которая стала концессионером проекта, Невилл Биссет, отметил, что для QTerminals подписания концессионного договора станет первым шагом в стратегии выхода на международные рынки.

"Мы ответственно относимся к своим обязательствам по СК "Ольвия" и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество между Катаром и Украиной в портовой отрасли в бассейне Черного моря. Мы уверены: преданность и целеустремленность менеджмента QTerminals в сочетании с навыками и опытом персонала СК "Ольвия" станут выигрышной комбинацией для всех сторон", - отметил Биссет.

Как сообщал УНН, второй морской порт в Украине - специализированный порт "Ольвия" в Николаеве - сегодня был передан в концессию. Концессионер проекта - катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара. Период действия концессии продлится 35 лет.

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