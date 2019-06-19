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У Ярославского рассказали о первом регулярном авиарейсе Харьков-Париж

Киев • УНН

 • 6276 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, в рамках развития прямого регулярного сообщения с ведущими европейскими столицами и популярными туристическими центрами 14 июня осуществил инаугурационную отправку первого воздушного лайнера на линии Харьков-Париж. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

У Ярославского рассказали о первом регулярном авиарейсе Харьков-Париж

"Регулярное авиасообщение с Францией будет осуществляться впервые в истории аэропорта "Харьков". Первый самолёт отправился в столицу Франции в 3:50, время в пути составило 4 часа 5 минут. Вылеты по этому направлению будут осуществляться по пятницам", - говорится в сообщении.

Стоимость билетов на линии Харьков-Париж составит от 2 450 гривен без учета стоимости багажа, они уже доступны к покупке на сайте авиакомпании, в кассах аэропорта и билетных агентствах.

Данный маршрут открыт в рамках расширения сотрудничества компании-оператора Международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ" группы DCH Александра Ярославского с лоукост-авиаперевозчиком SkyUp Airlines. Авиакомпания постоянно базирует в харьковском аэропорте одно из своих воздушных судов — современный лайнер Boеing 737-800 NG на 189 пассажирских мест.

За последнее время аэропорт Ярославского открыл новые регулярные перелеты в Одессу и Римини, Барселону, Кутаиси и Ларнаку. Вскоре аэропорт Ярославского отроет новые регулярные рейсы в польский Краков в партнерстве с известным международным лоукост-авиаперевозчиком Ryanair.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012).

Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту по итогам 2018 года установить новые исторические рекорды. За год услугами международного аэропорта "Харьков" воспользовались около миллиона путешественников.

В 2018 году международный аэропорт "Харьков" открыл 12 новых регулярных рейсов в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав, а также сезонные рейсы в Тбилиси, Батуми, Милан, Барселону, Римини и Бургас. В 2019 году аэропорт Харькова анонсировал дальнейшее расширение сети перелетов наряду с увеличением числа партнерских авиакомпаний.

Общее число вылетов на международных авиарейсах в 2018 году достигло 3 139, по интенсивности обслуживания взлетов-посадок воздушных судов международный аэропорт "Харьков" входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины. В 2019 году международный аэропорт "Харьков" первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp и многие другие.

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