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У Ярославського розповіли про перший регулярний авіарейс Харків-Париж

Київ • УНН

 • 6276 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Міжнародний аеропорт "Харків", який входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, в рамках розвитку прямого регулярного сполучення з провідними європейськими столицями і популярними туристичними центрами 14 червня здійснив інавгураційну відправку першого повітряного лайнера на лінії Харків-Париж. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу аеропорту.

У Ярославського розповіли про перший регулярний авіарейс Харків-Париж

"Регулярне авіасполучення з Францією буде здійснюватися вперше у історії аеропорту "Харків". Перший літак відправився в столицю Франції в 3:50, час в дорозі склав 4 години 5 хвилин. Вильоти з цього напрямку будуть здійснюватися по п'ятницях", - йдеться в повідомленні.

Вартість квитків на лінії Харків-Париж складе від 2 450 гривень без урахування вартості багажу, вони вже доступні для придбання на сайті авіакомпанії, у касах аеропорту і квиткових агентствах.

Даний маршрут відкрито в рамках розширення співпраці компанії-оператора Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ" групи DCH Олександра Ярославського з лоукост-авіаперевізником SkyUp Airlines. Авіакомпанія постійно базує в харківському аеропорті одне з своїх повітряних суден — сучасний лайнер Boeing 737-800 NG на 189 пасажирських місць.

За останній час аеропорт Ярославського відкрив нові регулярні перельоти в Одесу і Ріміні, Барселону, Кутаїсі і Ларнаку. Незабаром аеропорт Ярославського відкопає нові регулярні рейси в польський Краків у партнерстві з відомим міжнародним лоукост-авіаперевізником Ryanair.

Міжнародний аеропорт "Харків" – один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх та міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників.

У 2018 році міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 12 нових регулярних рейсів у Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас. У 2019 році аеропорт Харкова анонсував подальше розширення мережі перельотів поряд із збільшенням числа партнерських авіакомпаній.

Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягла 3 139, по інтенсивності обслуговування зльотів-посадок повітряних суден міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України. У 2019 році міжнародний аеропорт "Харків" першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp і багато інших.

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