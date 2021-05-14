В Японии произошло землетрясение

Детали

Землетрясение произошло утром с эпицентром на широте 37,7 градуса к северу и долготе 141,8 градуса к востоку, а также на глубине 40 км.

В некоторых районах префектуры Фукусима было зафиксировано 4 землетрясения по шкале японской сейсмической интенсивности, которая достигает пика 7.

Пока ни одного предупреждения о цунами не выдано.

Напомним

В Японии девять человек пострадали в результате землетрясения.