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Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
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У Японії стався землетрус

Київ • УНН

 • 20531 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. За повідомленням Японського метеорологічного агентства (JMA), в п'ятницю в Японії сталася землетрус силою 6 балів. Про це пише УНН.

У Японії стався землетрус

Деталі

Землетрус стався зранку з епіцентром на широті 37,7 градуса на північ і довготі 141,8 градуса на схід, а також на глибині 40 км.

У деяких районах префектури Фукусіма було зафіксовано 4 землетруси за шкалою японської сейсмічної інтенсивності, яка досягає піку 7.

Поки жодного попередження про цунамі не видано.

Нагадаємо

В Японії дев'ять людей постраждали в результаті землетрусу.

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