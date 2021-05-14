У Японії стався землетрус

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Землетрус стався зранку з епіцентром на широті 37,7 градуса на північ і довготі 141,8 градуса на схід, а також на глибині 40 км.

У деяких районах префектури Фукусіма було зафіксовано 4 землетруси за шкалою японської сейсмічної інтенсивності, яка досягає піку 7.

Поки жодного попередження про цунамі не видано.

Нагадаємо

В Японії дев'ять людей постраждали в результаті землетрусу.