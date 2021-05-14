У Японії стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. За повідомленням Японського метеорологічного агентства (JMA), в п'ятницю в Японії сталася землетрус силою 6 балів. Про це пише УНН.
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Землетрус стався зранку з епіцентром на широті 37,7 градуса на північ і довготі 141,8 градуса на схід, а також на глибині 40 км.
У деяких районах префектури Фукусіма було зафіксовано 4 землетруси за шкалою японської сейсмічної інтенсивності, яка досягає піку 7.
Поки жодного попередження про цунамі не видано.
Нагадаємо
В Японії дев'ять людей постраждали в результаті землетрусу.