В Японии среди раскопок был найден подвал, который может быть еврейской баней

Детали

Во время раскопок на национальном историческом месте подвал, который, как полагают, был построен в период Эдо (1603–1867), был найден на месте бывшей резиденции высокопоставленного самурая Сагара Сейбэй Иоримори (1568–1655). .

Помещение внутри подвала, размерами 5,2 метра в длину и 6 метров в ширину, окруженное каменными стенами. Глубина бани 2,3 метра имеет внутри лестницы.

Исходя из его размера и конструкции, некоторые исследователи предположили, что это была миква, еврейская баня для омовения тела. Но после дебатов эксперты не смогли прийти к единому мнению, поскольку не было достаточных доказательств.

Цитата

“Поскольку объект отвечает условиям иудаизма, можно сказать, что это была миква — помещения для омовения”, — сказал Хироши Ичикава, почетный профессор иудаики Токийского университета.

Прямоугольная зона для купания руин подвала, имеющая лестницу, ведущую ко дну, была специально открыта для публики 24 сентября накануне симпозиума после того, как два года назад была затоплена проливным дождем в префектуре Кумамото