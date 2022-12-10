У Японії серед розкопок знайшли підвал, який може бути єврейською лазнею

Деталі

Під час розкопок на національному історичному місці підвал, який, як вважають, був побудований в період Едо (1603-1867), був знайдений на місці колишньої резиденції високопоставленого самурая Сагара Сейбей Йоріморі (1568-1655). .

Приміщення всередині підвалу, розмірами 5,2 метра в довжину і 6 метрів в ширину, оточене мурованими стінами. Глибина лазні 2,3 метра має всередині сходи.

Виходячи з його розміру та конструкції, деякі дослідники припустили, що це була міква, єврейська лазня для омивання тіла. Але після дебатів експерти не змогли прийти до єдиної думки, оскільки не було достатніх доказів.

Цитата

“Оскільки об’єкт відповідає умовам іудаїзму, можна сказати, що це була міква — приміщення для обмивання”, — сказав Хіроші Ічікава, почесний професор юдаїки Токійського університету.

Прямокутна зона для купання руїн підвалу, яка має сходи, що ведуть на дно, була спеціально відкрита для публіки 24 вересня напередодні симпозіуму після того, як два роки тому була затоплена проливним дощем у префектурі Кумамото