Во Вьетнаме не утихает АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) сообщила о новых случаях заболевания животных во Вьетнаме африканской чумой свиней, передает УНН со ссылкой на pigprogress.net
Заболевание поразило 22 вьетнамские деревни.
"Общее количество свиней, погибших от вируса, а также тех которых пришлось уничтожить в связи с АЧС, достигло 4 тыс. 238", - говорится в сообщении.
В настоящее время АЧС поразила 6 провинций страны.
"Наиболее часто поражаемой провинцией является Тхайбинь, где было зарегистрировано не менее 14 вспышек, за ней следует Йен Хунг (9) и Хайфон (6)", - говорится в сообщении.
Напомним, как писал УНН, в прошлом году в Украине было зафиксировано по меньшей мере 145 вспышек АЧС.
По словам депутата Тригубенко, они наносят непоправимый вред отрасли свиноводства. В прошлом году, в частности, из-за болезни было уничтожено более 30 тыс. голов свиней, а правительство до сих пор не компенсировало более 20 млн грн убытков, причиненных свиноводам.
В связи с этим, Ассоциация животноводов Украины потребовала от КМУ снизить или временно отменить налоги для свинофермер с целью уменьшить давление на отрасль в разгар эпидемии АЧС.