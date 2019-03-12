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Во Вьетнаме не утихает АЧС

Во Вьетнаме не утихает АЧС

Киев  •  УНН

 • 6224 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) сообщила о новых случаях заболевания животных во Вьетнаме африканской чумой свиней, передает УНН со ссылкой на pigprogress.net

Заболевание поразило 22 вьетнамские деревни.

"Общее количество свиней, погибших от вируса, а также тех которых пришлось уничтожить в связи с АЧС, достигло 4 тыс. 238", - говорится в сообщении.

В настоящее время АЧС поразила 6 провинций страны.

"Наиболее часто поражаемой провинцией является Тхайбинь, где было зарегистрировано не менее 14 вспышек, за ней следует Йен Хунг (9) и Хайфон (6)", - говорится в сообщении.

Напомним, как писал УНН, в прошлом году в Украине было зафиксировано по меньшей мере 145 вспышек АЧС.

По словам депутата Тригубенко, они наносят непоправимый вред отрасли свиноводства. В прошлом году, в частности, из-за болезни было уничтожено более 30 тыс. голов свиней, а правительство до сих пор не компенсировало более 20 млн грн убытков, причиненных свиноводам.

В связи с этим, Ассоциация животноводов Украины потребовала от КМУ снизить или временно отменить налоги для свинофермер с целью уменьшить давление на отрасль в разгар эпидемии АЧС.

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