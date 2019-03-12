У В'єтнамі не вщухає АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров'я тварин (МЕБ) повідомила про нові випадки захворювання тварин у В'єтнамі на африканську чуму свиней, передає УНН з посиланням на pigprogress.net
Захворювання вразило 22 в'єтнамські села.
"Загальна кількість свиней, загиблих від вірусу, а також тих яких довелося знищити в зв'язку з АЧС, досягла 4 тис. 238", - йдеться в повідомленні.
В даний час АЧС вразила 6 провінцій країни.
"Провінцією, яка найбільш часто вражається, є Тхайбінь, де було зареєстровано не менше 14 спалахів, за нею йде Йен Хунг (9) і Хайфон (6)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, як писав УНН, в минулому році в Україні було зафіксовано щонайменше 145 спалахів АЧС.
За словами депутата Тригубенко, вони завдають непоправної шкоди галузі свинарства. У минулому році, зокрема, через хворобу було знищено понад 30 тис. голів свиней, а уряд досі не компенсував понад 20 млн грн збитків, завданих свинарям.
У зв'язку з цим, Асоціація тваринників України зажадала від КМУ знизити або тимчасово скасувати податки для свінофермер з метою зменшити тиск на галузь в розпал епідемії АЧС.