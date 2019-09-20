Во всем мире начался Международный марш за климат
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Сегодня во всем мире начался Климатический марш, в котором, на данный момент, приняли участие полтора миллиона человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
“Полтора миллиона человек приняли участие в марше по всему миру”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Австралии, к маршу присоединились 300 тысяч человек: 100 тысяч в Мельбурне, 80 — в Сиднее, 30 — в Брисбене, а также во многих других австралийских городах.
В свою очередь CNN сообщает, что в Нью-Йорке более чем миллиону школьников разрешили не пойти в школу, а пойти на Марш, если родители не будут возражать.
Напомним, что Международный марш за климат начался и в Киеве.
Сейчас участники марша двинулись от Михайловской площади.