У всьому світі розпочався Міжнародний марш за клімат
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Сьогодні у всьому світі розпочався Кліматичний марш, у якому, на даний момент, взяли участь півтора мільйони людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
“Півтора мільйони людей взяли участь у марші по всьому світу”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в Австралії, до маршу приєднались 300 тисяч людей: 100 тисяч у Мельбурні, 80 — у Сіднеї, 30 — у Брісбені, а також у багатьох інших австралійських містах.
У свою чергу CNN повідомляє, що в Нью-Йорку більш ніж мільйону школярів дозволили не піти до школи, а піти на Марш, якщо батьки не заперечуватимуть.
Нагадаємо, що Міжнародний марш за клімат почався і в Києві.
Наразі учасники ходи рушили від Михайлівської площі.