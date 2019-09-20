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У всьому світі розпочався Міжнародний марш за клімат

У всьому світі розпочався Міжнародний марш за клімат

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Сьогодні у всьому світі розпочався Кліматичний марш, у якому, на даний момент, взяли участь півтора мільйони людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

“Півтора мільйони людей взяли участь у марші по всьому світу”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Австралії, до маршу приєднались 300 тисяч людей: 100 тисяч у Мельбурні, 80 — у Сіднеї, 30 — у Брісбені, а також у багатьох інших австралійських містах.

У свою чергу CNN повідомляє, що в Нью-Йорку більш ніж мільйону школярів дозволили не піти до школи, а піти на Марш, якщо батьки не заперечуватимуть.

Нагадаємо, що Міжнародний марш за клімат почався і в Києві.

Наразі учасники ходи рушили від Михайлівської площі.

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