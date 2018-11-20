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Во всех столичных школах детям запрещено продавать снеки

Во всех столичных школах детям запрещено продавать снеки

Киев  •  УНН

 • 23367 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Снеки (чипсы, орешки, сухарики) не продаются в одной из столичных школ. Об этом свидетельствуют ответы на запросы УНН от райгосадминистраций Киева.

Так, в частности, в Печерской РГА сообщили, что снеки не входят в перечень ассортимента школьных буфетов, поскольку их продажа запрещена.

"Администрациями, медицинскими работниками, родительскими советами учреждений общего среднего образования осуществляется постоянный контроль за соответствием санитарному законодательству ассортимента школьных буфетов", - отметили в Печерской РГА.

О действующем запрете на продажу снеков в школах заявили также в Оболонской РГА. Там отметили, что соответствующий запрет действует во всех 44 школах района.

Кроме того, отсутствуют факты продажи снеков в школах Дарницкого, Деснянского, Святошинского, Соломенского и Шевченковского районов города.

Напомним, снеки признаны вредными для здоровья детей. Врачи говорят, что они провоцируют проблемы с зубами, желудком, сердцем и даже давлением.

По данным исследования британских ученых, чрезмерное потребление снеков удваивает риск преждевременной смерти.

В парламенте заговорили о запрете продавать снеки детям, не достигшим 16-летнего возраста. По этому поводу планируют написать специальный законопроект.

Добавим, что несколько месяцев назад за обман покупателей (путем размещения на этикетках ложных данных о товаре) была оштрафована украинская снековая компания ООО "Снэк Экспорт". Принадлежит фирма отцу нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке. АМКУ обязал компанию выплатить штраф в размере 68 тыс. грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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