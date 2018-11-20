Во всех столичных школах детям запрещено продавать снеки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Снеки (чипсы, орешки, сухарики) не продаются в одной из столичных школ. Об этом свидетельствуют ответы на запросы УНН от райгосадминистраций Киева.
Так, в частности, в Печерской РГА сообщили, что снеки не входят в перечень ассортимента школьных буфетов, поскольку их продажа запрещена.
"Администрациями, медицинскими работниками, родительскими советами учреждений общего среднего образования осуществляется постоянный контроль за соответствием санитарному законодательству ассортимента школьных буфетов", - отметили в Печерской РГА.
О действующем запрете на продажу снеков в школах заявили также в Оболонской РГА. Там отметили, что соответствующий запрет действует во всех 44 школах района.
Кроме того, отсутствуют факты продажи снеков в школах Дарницкого, Деснянского, Святошинского, Соломенского и Шевченковского районов города.
Напомним, снеки признаны вредными для здоровья детей. Врачи говорят, что они провоцируют проблемы с зубами, желудком, сердцем и даже давлением.
По данным исследования британских ученых, чрезмерное потребление снеков удваивает риск преждевременной смерти.
В парламенте заговорили о запрете продавать снеки детям, не достигшим 16-летнего возраста. По этому поводу планируют написать специальный законопроект.
Добавим, что несколько месяцев назад за обман покупателей (путем размещения на этикетках ложных данных о товаре) была оштрафована украинская снековая компания ООО "Снэк Экспорт". Принадлежит фирма отцу нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке. АМКУ обязал компанию выплатить штраф в размере 68 тыс. грн.