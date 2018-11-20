У всіх столичних школах дітям заборонено продавати снеки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Снеки (чіпси, горішки, сухарики) не продаються у жодній із столичних шкіл. Про це свідчать відповіді на запити УНН від райдержадміністрацій міста Києва.
Так, зокрема, у Печерській РДА повідомили, що снеки не входять до переліку асортименту шкільних буфетів, оскільки їх продаж заборонений.
"Адміністраціями, медичними працівниками, батьківськими радами закладів загальної середньої освіти здійснюється постійний контроль за відповідністю санітарному законодавству асортименту шкільних буфетів", - зазначили у Печерській РДА.
Про чинну заборону продажу снеків у школах заявили також у Оболонській РДА. Там зазначили, що відповідна заборона діє в усіх 44 школах району.
Крім того, відсутні факти продажу снеків у школах Дарницького, Деснянського, Святошинського, Солом'янського та Шевченківського районів міста.
Нагадаємо, снеки визнані шкідливими для здоров’я дітей. Лікарі кажуть, що вони провокують проблеми із зубами, шлунком, серцем та навіть тиском.
За даними дослідження британських вчених, надмірне споживання снеків подвоює ризик передчасної смерті.
У парламенті заговорили про заборону продавати снеки дітям, які не досягли 16-річного віку. З цього приводу планують написати спеціальний законопроект.
Додамо, що кілька місяців тому за обман покупців (шляхом розміщення на етикетках неправдивих даних про товар) була оштрафована українська снекова компанія ТОВ "Снек Експорт". Належить фірма батькові нардепа від РПЛ Сергія Рибалки - Віктору Рибалці. АМКУ зобов'язав компанію виплатити штраф обсягом 68 тис. грн.