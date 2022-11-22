Во всех регионах Украины сегодня отключения света по графику
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Плановые отключения электроэнергии анонсированы на сегодняшний день по всей Украине, пишет УНН со ссылкой на данные Укрэнерго.
Цитата
"22 ноября с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения", – сообщили в компании.
Детали
Графики отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти на сайте Укрэнерго.
Как отмечается, украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от 6 волн ракетных ударов и не может работать на полную мощность.
Дополнение
Почти половина энергетической инфраструктуры Украины из-за ракетных ударов рф выведена из строя.