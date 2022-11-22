У всіх регіонах України сьогодні відключення світла за графіками

Цитата

"22 листопада з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення", - повідомили у компанії.

Деталі

Графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти на сайті Укренерго.

Як зазначається, українська енергосистема все ще повністю не оговталася від 6 хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність.

Доповнення

Майже половину енергетичної інфраструктури України через ракетні удари рф виведено з ладу.