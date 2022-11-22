У всіх регіонах України сьогодні відключення світла за графіками
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Планові відключення електроенергії анонсовані на сьогодні по всій Україні, пише УНН з посиланням на дані Укренерго.
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"22 листопада з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення", - повідомили у компанії.
Деталі
Графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти на сайті Укренерго.
Як зазначається, українська енергосистема все ще повністю не оговталася від 6 хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність.
Доповнення
Майже половину енергетичної інфраструктури України через ракетні удари рф виведено з ладу.