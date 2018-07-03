В ВС ожидают от Президента указа о назначении еще 5 судей

"Мы ожидаем, что к началу отпусков, до августа, мы дождемся указа и присоединим к себе еще 5 судей, судьба работы которых фактически решена. В чем задержка со стороны Президента, мы не знаем", - сказала Данишевская.



Как сообщал УНН, председатель Верховного Суда Валентина Данишевская отрицает существование в Украине двух верховных судов.



Напомним, новый Верховный Суд начал свою работу 15 декабря 2017.