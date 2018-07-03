У ВС очікують від Президента указу про призначення ще 5 суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У Верховному Суді очікують, що Президент України Петро Порошенко найближчим часом видасть указ про призначення ще 5 суддів. Про це заявила сьогодні на брифінгу в Києві голова Верховного Суду Валентина Данішевська, передає кореспондент УНН.
"Ми очікуємо, що до початку відпусток, до серпня, ми дочекаємось указу і приєднаємо до себе ще 5 суддів, доля роботи яких фактично вирішена. В чому затримка з боку Президента, ми не знаємо", - сказала Данішевська.
Як повідомляв УНН, голова Верховного Суду Валентина Данішевська заперечує існування в Україні двох верховних судів.
Нагадаємо, новий Верховний Суд розпочав свою роботу 15 грудня 2017 року.