У ВС очікують від Президента указу про призначення ще 5 суддів

"Ми очікуємо, що до початку відпусток, до серпня, ми дочекаємось указу і приєднаємо до себе ще 5 суддів, доля роботи яких фактично вирішена. В чому затримка з боку Президента, ми не знаємо", - сказала Данішевська.



Як повідомляв УНН, голова Верховного Суду Валентина Данішевська заперечує існування в Україні двох верховних судів.



Нагадаємо, новий Верховний Суд розпочав свою роботу 15 грудня 2017 року.