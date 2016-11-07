В ВСЮ объяснили, при каких условиях судьи смогут занимать должность бессрочно

"По новому закону ВСЮ состоит из 20 членов... Для того чтобы назначить судью нужно, чтобы за эту кандидатуру проголосовало на заседании 14 членов Высшего совета юстиции, но в настоящее время, действенно, кто входит в состав ВСЮ, есть 15 членов, то есть фактически, весь Совет должен поддержать кандидатуру судьи, который должен быть переназначен. И только тогда есть шанс у этого судьи быть переназначенным пожизненно, в противном случае такой возможности не существует", - сообщил А.Маловацкий.

"Высший совет юстиции, к сожалению, в соответствии со своими полномочиями не может самостоятельно вводить дисциплинарные процедуры, особенно в тех условиях, которые существовали в отношении судей первой инстанции, судей апелляционной инстанции - это постулат. Поэтому ВСЮ работал только с тем материалом, который был предоставлен", - отметил он.

"В основном Высший совет юстиции достаточно жестко реагировал на вопросы судей Майдана, которые брали людей под стражу, особенно, где были явные нарушения процесса, эти вопросы достаточно жестко регулировались, и практически все указанные судьи были внесены в представление на увольнение их с должностей за нарушение присяги", - добавил секретарь секции ВСЮ.