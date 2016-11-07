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У ВРЮ пояснили, за яких умов судді зможуть обіймати свою посаду безстроково

У ВРЮ пояснили, за яких умов судді зможуть обіймати свою посаду безстроково

Київ • УНН

 • 8407 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. 14 членів Верховної ради юстиції мають підтримати кандидатуру судді, щоб він був перепризначений.
Про це в ефірі "5 каналу" сказав секретар секції ВРЮ з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад Олексій Маловацький, передає УНН.

"За новим законом ВРЮ складається з 20 членів… Для того щоб призначити суддю потрібно, щоб за цю кандидатуру проголосувало на засіданні 14 членів Вищої ради юстиції, але на теперішній час, дієво, хто входить в склад ВРЮ, є 15 членів, тобто, фактично, вся Рада має підтримати кандидатуру особи, яка має бути перепризначена. І тільки тоді є шанс у цього судді бути перепризначеним довічно, в іншому випадку такої можливості не існує", – повідомив О.Маловацький.

"Вища рада юстиції, на жаль, відповідно до своїх повноважень не може самостійно запроваджувати дисциплінарні процедури, особливо в тих умовах, які існували щодо суддів першої інстанції, суддів апеляційної інстанції – це є постулат. Тому ВРЮ працювала тільки з тим матеріалом, який був наданий", – зазначив він.

"Здебільшого Вища рада юстиції достатньо жорстко реагувала на питання суддів Майдану, які брали людей під варту, особливо, де були явні порушення процесу, ці питання достатньо жорстко регулювалися, і практично всі вказані судді були внесені в подання щодо звільнення їх з посад за порушення присяги", – додав секретар секції ВРЮ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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