В ВРУ заявили о готовности упрощать доступ инвестора к области уранодобычи

По словам политика, в случае вынесения на профильный Комитет ВРУ вопросов упрощения лицензирования и либерализации условий уранодобычи в Украине, то он их будет поддерживать.

"Здесь вопрос комплексный. Заключается он в создании благоприятного климата для прихода инвестора в эту высокотехнологичную отрасль (уранодобыча, - ред.). Лицензия - это один из путей привлечения (частных инвестиций, - ред.).

Могут быть и другие механизмы: льготные какие-то режимы. Как пример - какие-то льготные кредитования или гарантии государства и так далее. А вообще отечественная уранодобычи - это приоритет для украинской национальной безопасности.

Если на комитет будут выносится соответствующие материалы, то я украинскую добычу урана буду только поддерживать", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, собственный уран удешевит расходы Украины на обеспечение работы АЭС.

Также напомним, по мнению специалистов, лицензии на геологическое изучение урановых месторождений должны быть для инвестора бесплатными, а выдаваться они должны в месячный срок.