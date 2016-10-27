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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ВРУ заявили о готовности упрощать доступ инвестора к области уранодобычи

В ВРУ заявили о готовности упрощать доступ инвестора к области уранодобычи

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. Для привлечения инвестора в отрасль уранодобычи должен быть создан соответствующий благоприятный инвестиционный климат. Об этом в комментарии УНН сказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Ливик.

По словам политика, в случае вынесения на профильный Комитет ВРУ вопросов упрощения лицензирования и либерализации условий уранодобычи в Украине, то он их будет поддерживать.

"Здесь вопрос комплексный. Заключается он в создании благоприятного климата для прихода инвестора в эту высокотехнологичную отрасль (уранодобыча, - ред.). Лицензия - это один из путей привлечения (частных инвестиций, - ред.).

Могут быть и другие механизмы: льготные какие-то режимы. Как пример - какие-то льготные кредитования или гарантии государства и так далее. А вообще отечественная уранодобычи - это приоритет для украинской национальной безопасности.

Если на комитет будут выносится соответствующие материалы, то я украинскую добычу урана буду только поддерживать", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, собственный уран удешевит расходы Украины на обеспечение работы АЭС.

Также напомним, по мнению специалистов, лицензии на геологическое изучение урановых месторождений должны быть для инвестора бесплатными, а выдаваться они должны в месячный срок.

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