У ВРУ завили про готовність спрощувати доступ інвестора до галузі урановидобутку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Для залучення інвестора у галузь урановидобутку має бути створений відповідний сприятливий інвестиційний клімат. Про це у коментарі УНН зазначив народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Лівік.
За словами політика, у разі винесення на профільний Комітет ВРУ питань щодо спрощення ліцензування та лібералізації умов урановидобутку в Україні, то він їх підтримуватиме.
“Тут питання комплексне. Полягає воно у створенні сприятливого клімату для приходу інвестора в цю високотехнологічну галузь (урановидобуток, — ред.). Ліцензія — це один із шляхів залучення (приватних інвестицій, — ред.).
Можуть бути й інші механізми: пільгові якісь режими. Як приклад — якісь пільгові кредитування або гарантії держави і так далі. А взагалі вітчизняний урановидобуток, — це пріоритет для української національної безпеки.
Якщо на комітет будуть виноситься відповідні матеріали, то я український видобуток урану буду тільки підтримувати”, — сказав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, власний уран здешевить витрати України на забезпечення роботи АЕС.
Також нагадаємо, на думку фахівців, ліцензії на геологічне вивчення уранових родовищ мають бути для інвестора безкоштовними, а видаватися вони повинні у місячний термін.