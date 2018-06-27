Во Вроцлаве погиб строитель из Украины

Однако, к сожалению, 46-летнего мужчину не удалось спасти, он скончался от полученных травм, - сообщил представитель Городской комендатуры полиции Лукаш Дутковяк.

Пока неизвестно, почему лестница рухнула. Дело изучает полиция и прокуратура. На место трагедии прибыли также инспекторы Государственной инспекции труда. Работу на строительной площадке прекращено.



Как сообщал УНН, в Польше районная прокуратура в городе Сьрода-Велькопольска завершила следствие по делу против польского бизнесмена, который в январе этого года не оказал помощь больной украинке, которая у него работала, и передала дело в суд. Работодателю грозит до трех лет тюрьмы.