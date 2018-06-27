Во Вроцлаве погиб строитель из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Трагедия произошла около восьми часов утра. На строительной площадке в польском Вроцлаве, где сооружают офисный комплекс (между улицами Лигницька и Яворская), на рабочего из Украины упали конструктивные элементы лестницы. Чтобы извлечь его, пожарные использовали подъемный кран, им помогали полицейские и рабочие, вся операция длилась 2:00. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Однако, к сожалению, 46-летнего мужчину не удалось спасти, он скончался от полученных травм, - сообщил представитель Городской комендатуры полиции Лукаш Дутковяк.
Пока неизвестно, почему лестница рухнула. Дело изучает полиция и прокуратура. На место трагедии прибыли также инспекторы Государственной инспекции труда. Работу на строительной площадке прекращено.
Как сообщал УНН, в Польше районная прокуратура в городе Сьрода-Велькопольска завершила следствие по делу против польского бизнесмена, который в январе этого года не оказал помощь больной украинке, которая у него работала, и передала дело в суд. Работодателю грозит до трех лет тюрьмы.